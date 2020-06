Ausgelassen – und tatsächlich mit Fans – feiert der Karlsruher SC den Verbleib in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der KSC hat am letzten Spieltag einen 2:1 (1:1)-Sieg bei Greuther Fürth errungen. Das verschafft den Badenern Punktgleichheit mit dem 1. FC Nürnberg. Zwei Gegentore weniger hat der KSC kassiert als der „Club“ – Rang 15.

Nach dem Schlusspfiff mussten die Spieler des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC noch drei Minuten warten, dann kannte die Party keine Grenzen mehr: Dank des Nürnberger 1:1 in Kiel, das um 17.23 Uhr feststand, hatten die Badener doch noch den Sprung auf Platz 15 geschafft. Die beiden Relegationsspiele bleiben der Mannschaft von Christian Eichner also erspart.„Ich kann nicht so richtig fassen, was heute passiert ist“, sagte der KSC-Trainer. „Die letzten Wochen waren geprägt von hoher mannschaftlicher Geschlossenheit. Das ist der Weg, den der KSC auch künftig gehen muss, wenn er dauerhaftes Mitglied der Zweiten Liga bleiben will.“

An Spannung kaum zu überbieten

An Spannung kaum zu überbieten war der 90-Minuten-Spielfilm schon vor dem Happy-End. Nach 180 Sekunden hatten sowohl Nürnberg als auch Fürth je einen Treffer erzielt – es sah also bestens aus für den FCN. Um 15.51 Uhr war dann nach dem KSC-Ausgleich aus zwei unterschiedlichen Richtungen Jubel zu vernehmen. Zum einen freute sich der kleine KSC-Tross um Präsidentschaftskandidat Holger Siegmund-Schultze und Busfahrer Thomas Laschuk. Und es drangen tatsächlich Freudenrufe von draußen auf den Rasen: Gut ein Dutzend KSC-Fans, das es sich vor dem Spiel vor dem „Greuther Teeladen“ gemütlich gemacht hatte, war vor den Haupteingang am Laubenweg gekommen und freute sich offensiv. Extra aus Baden sei man angereist, hatten die Fans aus dem Mini-Pulk, die in den entscheidenden Stunden möglichst nah bei der Mannschaft sein wollten, vor dem Spiel berichtet. Doch wenn es überhaupt noch eine Chance auf Platz 15 geben sollte, dann brauchte der KSC ganz dringend drei Punkte.

KSC-Trainer Eichner erst wütend, dann heiser

Trainer Christian Eichner hatte das offensichtlich verstanden. Er schrie und wütete, was das Zeug hielt, wurde von Minute zu Minute immer heiserer. Es war dann ein vom ehemaligen Fürther Philipp Hofmann verwandelter Elfmeter, der im hohen Norden für Nürnberger Nervosität gesorgt haben dürfte. Und spätestens, als Kiel ausglich (67.), dürfte die Nervosität in Panik umgeschlagen sein, ehe feststand, dass Nürnberg und Karlsruhe die Plätze tauschen würden. Der „Club“ würde also die Spiele gegen den noch zu ermittelnden Drittligisten absolvieren müssen.

Fürther Schadenfreude

Glückliche Gesichter gab es dann fast überall im Fürther Ronhof. Gut 30 Karlsruher Spieler und Funktionäre brüllten ihre Freude heraus. Die 40 Fürth-Anhänger unter den handverlesenen Tribünengästen grinsten zumeist: Nun muss der Lokalrivale in die Relegation und könnte bald erstmals in seiner 120-jährigen Geschichte eine Klasse unter Fürth spielen.

Das Häuflein KSC-Fans draußen hatte derweil erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht: Fünf Minuten nach Schlusspfiff machten die feiernden KSC-Spieler La Ola in die Richtung, in der sie jenseits der Tribüne ihre Fans vermuteten. „Große Feierlichkeiten kann es ja derzeit nicht geben“, sagte Trainer Eichner. „Je nach Musikgeschmack kann jetzt jeder in einem der beiden Busse zurückfahren, mit denen wir angereist sind.“ In dem, in er selbst sitzen würde, werde Schlager gespielt.

So spielten sie

SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Sauer (59. Meyerhöfer), Caligiuri (90. Jaeckel), Mavraj, Wittek (75. Raum) - Green (59. Leweling), Seguin, Ernst (75. Tillman) - Nielsen - Hrgota, Keita-Ruel

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Kobald, Roßbach - Wanitzek (89. Groiß), Fröde, Gondorf - Djuricin (72. Ben-Hatira), Hofmann (81. Gueye), Kother (81. Camoglu)

Tore: 1:0 Keita-Ruel (2.), 1:1 Kother (21.), 1:2 Hofmann (61., Foulelfmeter) - Gelbe Karten: Seguin (10), Caligiuri (8), Mavraj (6) - Thiede (3), Gueye - Beste Spieler: Burchert, Sauer - Hofmann, Kother - Schiedsrichter: Fritz (Korb).