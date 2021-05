Mit einem klaren Konzept tritt der neue, am Donnerstag gewählte Präsident des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC, Holger Siegmund-Schultze (53), an. Mit Corona-Tests starten die Profis am Samstag in die Saisonvorbereitung. Am Dienstag wird das erste Mannschaftstraining sein.

Bis zum 15. Mai war er einer von zwei Vizepräsidenten und öffentlich so gut wie nicht in Erscheinung getreten. Lautlos und zurückhaltend, nach allem, was man weiß, aber erfolgreich, erledigte er im Hintergrund seine Aufgaben. In erster Linie war er mit dem Neubau des Stadions befasst. Am Tag nach dem vom „Bündnis KSC“ initiierten Rücktritt von KSC-Präsident Ingo Wellenreuther aber leitete der Architekt und Unternehmer die erste online durchgeführte KSC-Mitgliederversammlung, bei der eigentlich über eine Planinsolvenz abgestimmt werden sollte. Die entsprechende Entscheidung der Mitglieder war am Tag zuvor jedoch hinfällig geworden, da Wellenreuther am 14. Mai, mit seinem Rücktritt verkündet hatte, dass es gelungen sei, „die Insolvenz unseres Verein zu verhindern“.

Aus der für den 15. Mai anberaumten – man könnte fast sagen – „Schicksals-MV“ des KSC war also eine reine Informationsveranstaltung über den finanziellen Stand der Dinge im Wildpark geworden. Diese wurde von Holger Siegmund-Schultze sehr souverän geleitet und über die Bühne gebracht. Am Wahlabend am Donnerstag wurde Siegmund-Schultze dann auch schon im ersten Wahlgang gewählt und vereinigte mit 1823 die absolute Mehrheit (60,52 Prozent) der abgegebenen, gültigen Stimmen auf sich.

Siegmund-Schultze mahnt Budgettreue an

Eine Situation, wie sie vor über zwei Monaten entstanden ist, gelte es in Zukunft unbedingt zu vermeiden, sagte der neue KSC-Präsident. „Da geht es um den Umgang mit unseren finanziellen Ressourcen und um die Verzahnung von der wirtschaftlichen Seite mit der sportlichen Seite. Das bedeutet letztendlich, dass wir die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, über Aktienverkäufe Kapital einzunehmen, nutzen, dass wir mit diesem Kapital aber sehr sorgfältig umgehen. Dass wir budgettreu sind, dass wir unsere Etats einhalten.“

Neuer Vizepräsident ist der Unternehmer Martin Müller (56). Müller, der dem „Bündnis KSC“ angehört, ist damit neues Mitglied im Beirat der KSC GmbH & Co. KGaA.

Erneuter Gehaltsverzicht geplant

Mit seinen Profis will der Verein über einen erneuten Gehaltsverzicht in der kommenden Saison verhandeln. In den letzten Monaten der vergangenen Saison verzichteten die KSC-Spieler auf zehn Prozent ihrer Bezüge. „Durch die Corona-Krise nehmen wir in der kommenden Saison vier Millionen Euro weniger ein“, sagte Geschäftsführer Michael Becker: „Wir planen bis Jahresende ohne Zuschauer, was uns drei Millionen kostet. Dazu gibt’s eine Million weniger TV-Geld.“

Der Etat für die Profi-Mannschaft, der in der vergangenen Spielzeit bei rund zehn Millionen Euro gelegen hatte, muss entsprechend verringert werden.