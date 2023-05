Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alles andere als eine „normale“ Trainingswoche lag hinter dem Karlsruher SC, bevor am Freitag endgültig feststand, dass das Heimspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den VfL Osnabrück am Samstag um 13 Uhr tatsächlich angepfiffen werden kann.

Die Corona-Infektion Philip Heises war schon bei den routinemäßigen Tests am Montag aufgefallen, weshalb der Linksverteidiger auch sofort, noch vor dem Training, in eine mindestens