Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will seine Altschulden loswerden, sich zumindest von einem großen Teil der rund 17 Millionen Euro Verbindlichkeiten trennen und forciert dabei das Tempo. Der KSC lässt seine Vereinsmitglieder über eine mögliche Insolvenz in Eigenverwaltung abstimmen. Noch in dieser Woche werden die KSC-Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung am 15. Mai eingeladen, teilte der Klub mit. Wegen der Coronavirus-Pandemie soll die Versammlung online stattfinden, die Mitglieder können dann elektronisch oder vorab per Brief abstimmen.

Führung will Insolvenz abwenden

Trotzdem will die KSC-Führung gemeinsam mit ihrem Rechtsberater bis zum 15. Mai versuchen, die Insolvenz doch noch abzuwenden. „Die in den vergangenen Tagen bereits aufgenommenen Gespräche mit Gläubigern und Partnern verliefen in eine gute Richtung. Es gab positive Signale, den KSC weiter zu unterstützen“, heißt es weiter. Hauptkreditgeber des KSC ist der Unternehmer Michael Kölmel. „Sollten die Gespräche bis zum 15. Mai erfolgreich zum Wohle des KSC verbindlich beendet werden, wäre die Eigenverwaltung damit hinfällig“, teilte der Klub mit.