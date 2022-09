Es ist der vierte Fall innerhalb von wenigen Monaten: Beim Fußball-Profi Jean-Paul Boetius von Bundesligist Hertha BSC ist bei einer urologischen Untersuchung ein Tumor im Hoden diagnostiziert worden, wie der Verein mitteilt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler aus den Niederlande, der im Sommer nach Berlin wechselte, wird bereits am Freitag operiert.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„So bitter diese Nachricht im ersten Moment auch ist, wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass Jean-Paul wieder gesund wird und schnellstmöglich in unseren Kreis zurückkehrt“, sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, „bis zu seiner Rückkehr bekommt er von uns jede erdenkliche Unterstützung.“ Bereits in der Sommerpause war mit Marco Richter ein Hertha-Profi mit Hodenkrebs ausgefallen. Der Außenspieler steht seit einigen Partien wieder auf dem Platz, seit seinem Comeback hat er zwei Tore geschossen.

Werben für Vorsorge

Auch bei Sebastien Haller von Borussia Dortmund wurde kurz nach dessen Verpflichtung im Sommer ein Tumor festgestellt. Der 28 Jahre alte Stürmer musste sich ebenfalls einer Chemotherapie unterziehen. Laut Sportchef Sebastian Kehl scheint eine Rückkehr auf den Platz im neuen Jahr möglich zu sein. Jüngst war Haller das erste Mal seit der Diagnose bei einem Champions-League-Spiel der Borussia im Stadion.

„Du hast keine Symptome. Du fühlst es nicht. Darum ist es wichtig viele Tests zu machen, weil es jedem passieren kann, besonders jungen Männern“, sagte der 28-Jährige in einem Interview des amerikanischen TV-Senders ESPN. Eines ist den betroffenen Spitzensportlern gemein: Sie alle werben seit ihrer Diagnose für Vorsorgeuntersuchungen.

In der vergangenen Saison wurde bei Timo Baumgartl von Union Berlin ein Hodentumor festgestellt. Nach einer Chemotherapie, der anschließenden Reha und dem Aufbautraining hat der 26 Jahre alte Verteidiger am vergangenen Wochenende in der Bundesliga sein Comeback gefeiert.