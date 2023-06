Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tops und Flops, Transfers, die in die Hose gingen, Stars, die in die Sackgasse stürmten – in sechs Jahrzehnten gab es auch krasse Fehleinkäufe. Der 1. FC Kaiserslautern war ebenfalls betroffen. Die Irrtümer machten vor den Trainern nicht halt.

Die Geschichte der Fußball-Bundesliga ist reich an Top-Transfers. Aber es gab auch nicht wenige Fehleinkäufe und ganz viele Irrtümer. Ein Paradebeispiel dafür sind Carlos Alberto