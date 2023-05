Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Viertelfinalserie zwischen den Adler Mannheim und den Straubing Tigers steht es 2:0. Auf eigenem Eis siegten die Adler gegen die Tigers nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Am Donnerstag, 19 Uhr treffen die Mannschaften in Straubing erneut aufeinander.

Es war ein aufregendes, ein intensives Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Umso wichtiger, die entscheidenden Situationen auch zu nutzen. Das gelang zunächst den Gästen. Bei einem