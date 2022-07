Der Niederländer Rutger Koppelaar (29) hat am Donnerstagabend das 24. Landauer Stabhochsprung-Meeting gewonnen, das erste auf dem Theodor-Heuss-Platz. Geschätzt 2000 bis 2500 Zuschauer sahen zum Schluss den Zweikampf von ihm mit dem gleichaltrigen Polen Piotr Lisek, der sich nach langer Verletzung zurückkämpft. 5,75 Meter schaffte keiner, Koppelaar hatte 5,70 Meter im ersten Versuch geschafft, Lisek im zweiten. Auf den Plätzen: 3. Matt Ludwig (USA, 5,60 Meter), 4. Germán Pablo Chiaraviglio (Argentinien/5,60 Meter), 5. Oleg Zernikel vom ASV Landau (5,50 m). So kurz vor der Weltmeisterschaft in Eugene/USA ging kein WM-Teilnehmer das ganz große Risiko bei phasenweise böigem, wechselnden Wind. Torben Blech von Bayer Leverkusen schaffte keinen gültigen Versuch. Am Morgen hatte er erfahren, dass er in das deutsche WM-Aufgebot nachrückt, in aller Eile waren tausend Sachen zu erledigen. Blech, Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre fliegen am Samstag, die Maschine mit Koppelaar hebt am Dienstag ab.