Das Mehrkampf-Meeting in Ratingen ist als Olympiaqualifikation ausgeschrieben und nicht als Schaulaufen des Weltmeisters. Und so nutzen Niklas Kauls Gegner am ersten Tag die Bühne für sich.

Diesen heißen Tag in Ratingen hätte Niklas Kaul nicht gebraucht. Wirklich nicht. Der Zehnkampf-Weltmeister hat beide Olympianormen schon übertroffen, sowohl die große Norm von 8350