Vingegaard gegen Pogacar – das spektakuläre Duell dieser spektakulären Tour de France wird auch das Duell der Zukunft sein.

Corona, Stürze, Hitze. Hammerharte Aufstiege, knifflige Abfahrten, Kopfsteinpflaster. Sekundenspiel und Leistungsexplosion. Dänen-Fieber von Kopenhagen bis Paris. Ein entfesselter Wout van Aert, ein knallhartes Duell um den Gesamtsieg. All das hatte die Tour de France 2022 zu bieten. Ein Spektakel – und beste Unterhaltung.

Wenigstens ein Deutscher konnte am Ende jubeln: Grischa Niermann (46), Sportdirektor von Jumbo-Visma. Niermann führte Jonas Vingegaard zum Toursieg. Vor Tadej Pogacar. Im vorigen Jahr lautete die Rangfolge anders herum. Ein Wunderkind tauscht mit einem Wunderkind die Rollen – Jäger und Gejagter. Das Duell der Zukunft. Die beiden Leichtgewichte sind 25 und 23. Keine Frage: Der schmächtige Vingegaard hat seine Macht in den Bergen nervenstark, ja spielerisch demonstriert.

Zwei Power-Deutsche

Niermann hier – Lennard Kämna und Simon Geschke da. Zwei Power-Deutsche, die um die Gunst beim deutschen Fan buhlten. Sie überzeugten auf dem Rad, aber Sympathiepunkte gibt’s heutzutage viel schneller durch Tragik und Schicksal als durch Trittkraft und Happiness. Kämna hatte die Hand schon am Gelben Trikot, ehe Pocacar wie ein Gierschlund noch mal ernst machte. Tony Martin war 2015 der letzte Deutsche in Gelb.

Und Vollbart-Geschke, mit dem die Nation schon vor einem Jahr in strenger Quarantäne in Tokio litt, bekam die Höchststrafe ab. Er trug zwar das Bergtrikot bis auf die Champs Élysées, was eh noch keinem Deutschen gelang, aber er hat nichts davon. In den Annalen wird er nie zu lesen sein. Geschke war nur Vingegaards Stellvertreter, der nur ein Trikot tragen kann. Nur: Manchmal ist der Zweite nicht der erste Verlierer, sondern eben auch ein Gewinner. Ein moralischer Gewinner wie Simon Geschke.