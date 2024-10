Real Madrid verhält sich bei der Ballon-d’Or-Ehrung wie eine Gruppe trotziger Kinder. Dabei ist die Entscheidung für Rodri richtig.

Kein Zweifel: Vinícius Júnior ist ein außergewöhnlicher Fußballer, der zudem ein überragendes Jahr gespielt hat. Nicht ohne Grund war er im Vorfeld der Verleihung des Ballon d’Or als großer Favorit gehandelt worden.

Aber: Zu den Kriterien, die die wahlberechtigten Journalisten für ihre Entscheidung anzulegen haben, gehört auch das Verhalten des jeweiligen Profis auf und abseits des Platzes. Fairplay steht ausdrücklich als eine der drei Kategorien für die Wahl in den Richtlinien. Und da hat Vinícius bislang nicht punkten können. Im Gegenteil: Der Brasilianer in Diensten vor Real Madrid verhält sich allzu oft unsportlich, wenig königlich.

Ganz schlechte Verlierer

Dass er nun trotzt, nachdem ihm seine erste individuelle Auszeichnung versagt geblieben ist, mag vielleicht noch nachvollziehbar sein. Das Gebaren seines Vereins Real Madrid hingegen nicht. Den Ehrungsabend komplett zu boykottieren, weil der eigene Mann nicht gewonnen hat, ist schlichtweg kindlich; eines Vereins unwürdig, der sich an der Spitze der fußballerischen Nahrungskette sieht. So sehen schlechte Verlierer aus. Und, so nebenbei, ist der Boykott auch noch ein Schlag für den eigenen Trainer Carlo Ancelotti, der nun seine Ehrung als Übungsleiter des Jahres nicht selbst entgegennehmen konnte.

Dabei gibt es ganz viele Argumente, die für den tatsächlichen Sieger Rodri sprechen. Stratege der spanischen Europameister, Premiere-League-Sieger – und schlussendlich nicht durch unsportliches Verhalten dauer-auffällig. Rodri ist die richtige Wahl.