Der Fußball ist weltweit eine Männerdomäne. Aber die Frauen haben längst aufgeholt. Europa spielt eine Vorreiterrolle.

Die Idee, die zehnte Frauen-Fußball-WM nach Europa zu holen, ist keine neue. Die Niederlande haben sich das Projekt schon vor zwei Jahren auf die Fahnen geschrieben. Insofern gesehen ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf einen schon fahrenden Zug aufgesprungen. Im vergangenen Jahr war Frankreich ein toller Gastgeber. Der Frauen-Fußball spielt auf den Kontinenten aber ganz unterschiedliche Rollen. In Europa und in den USA ist er für die Besten längst ein Beruf.

Die zehnte WM in Europa – warum nicht?

Es gibt aber auch Kontinente, auf denen Fußball spielende Frauen noch genauso Pionierinnen sind wie die Frauen, die in Deutschland vor 50 Jahren das Verbot des Frauen-Fußballs (das sie längst unterwandert hatten, ha!) gefeiert haben. Daraus ergibt sich, dass die Auswahl möglicher WM-Gastgeber eingeschränkt ist. In drei Jahren werden Australien und Neuseeland gute Gastgeber sein, weil dort die Begeisterung für Sport groß ist. Die zehnte WM in Europa – warum nicht?