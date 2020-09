Dass Sebastian Vettel seine Formel-1-Karriere nicht mit der Seuchensaison bei Ferrari beenden will, hatte sich bereits abgezeichnet. Mit seinem Wechsel zum nächstjährigen Aston-Martin-Team stellt sich der 33-Jährige noch einmal einer neuen Aufgabe. Obwohl die heutige Racing-Point-Truppe einen mehr als ordentlichen Job macht, wird der viermalige Weltmeister beim Mercedes-Kundenteam kaum um einen weiteren Titel mitfahren können. Doch der sehr effektiv arbeitenden Mannschaft, die im Moment Vierter bei den Konstrukteuren ist, Rückenwind geben und bei der weiteren Entwicklung mit all seiner Erfahrung helfen, das kann Vettel allemal. Und er wird vielleicht auch in der Lage sein, Ferrari zu ärgern. Sollte ihm all das gelingen, bietet sich ihm in fernerer Zukunft vielleicht doch noch einmal die Chance, bei einem Top-Team einen würdigen Abgang zu schaffen.