Der DFB vertraut dem Bundestrainer die Heim-EM an. Sie ist wichtiger als die WM in Katar – was das Debakel nicht entschuldigt.

Es gibt ganz sicher Gründe, es mit Hansi Flick noch ein Mal (buchstäblich: ein Mal) zu versuchen. Auch wenn das Risiko hoch ist für den Fall, dass die Granden des deutschen Fußballs am Mittwochnachmittag