Eine gewisse mediale Aufgeregtheit ist schon normal, wenn ein sicher geglaubter (deutscher) Sieg in einer Paradedisziplin in Gefahr zu sein scheint. Aber das war dann am Dienstag nach den Vorstellungen der beiden in internationalen Championaten völlig unerfahrenen deutschen Dressurpferde doch etwas zu viel der Panikmache im Umfeld dieser Europameisterschaft in Hagen.

Bitte keine Schnappatmung

Dass Dorothee Schneiders Faustus – der Wallach aus Haßlocher Besitz – und Helen Langehanenbergs Annabelle zu viele Fehler hatten, stimmt. Aber es war auch nicht zu erwarten, dass sie Deutschland bereits uneinholbar in Führung bringen. Mit dem Wissen, dass die beiden Besten – Isabell Werth und Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl – einen Tag später reiten (und liefern), hätte sich Schnappatmung verboten.

Und trotzdem gilt: Alle müssen erst mal reiten, möglichst fehlerfrei. Hier treiben Mensch und Tier Sport, keine Maschinen. Und die Denke, dass Deutschland immer gewinnen muss, ist sowieso anmaßend.