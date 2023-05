Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FC Bayern München hat in den vergangenen Jahren kaum Fehler gemacht. So kam es zur Dominanz in Fußball-Deutschland. Nun heißt es Obacht.

Als der FC Bayern einmal alles in den Sand setzte: Das war vor zehn Jahren. Borussia Dortmund mit Trainer Jürgen Klopp verteidigte den Meistertitel. Im DFB-Pokal-Finale verpasste der BVB den Bayern