Nach einem Ruhetag setzen die Kombiniererinnen den Weltcup in Oslo fort. Bei der üblichen norwegischen Dominanz fällt eine Entscheidung im Gesamtweltcup.

Oslo (dpa) - Ida Marie Hagen hat am Ende eines ungewöhnlichen XXL-Wettkampfs einen Einzelerfolg sowie den Sieg im Gesamtweltcup der Nordischen Kombiniererinnen eingefahren. Die 23 Jahre alte Norwegerin gewann in Oslo vor ihren Landsfrauen Mari Leinan Lund und Gyda Westvold Hansen. Nach dem Erfolg ist Hagen das Gelbe Trikot der Gesamtführenden bei einem verbleibenden Rennen nicht mehr zu nehmen.

Nathalie Armbruster und Jenny Nowak belegten die Plätze fünf und sechs und waren damit die besten deutschen Athletinnen. Das Rennen war deshalb besonders, weil bereits am Donnerstag gesprungen und erst am Samstag gelaufen wurde.

Anders als die Skispringerinnen treten die Kombiniererinnen in ihrem nun vierten Weltcup-Jahr bisher ausschließlich auf den kleineren Anlagen an. In Oslo erforderte dies wegen der besonderen Schanzensituation und der komplexen TV-Logistik die Streckung des Wettbewerbs über drei Tage.

Bei den Männern gewann einmal mehr der Norweger Jarl Magnus Riiber, der schon nach dem Skispringen mit riesigem Vorsprung führte. Das Podest komplettierten Johannes Lamparter aus Österreich und dessen Landsmann Stefan Rettenegger. Terence Weber war als Siebter bester Deutscher. Er lag mehr als zwei Minuten hinter Riiber zurück.