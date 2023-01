Die 17 Jahre alte Nathalie Armbruster hat beim Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen im österreichischen Seefeld den nächsten Podestplatz eingefahren.

Seefeld (dpa) - Einen Tag nach Rang zwei belegte Armbruster Rang drei hinter Norwegens Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen und der Italienerin Annika Sieff. Sieff setzte sich nach einem Sprung und dem Fünf-Kilometer-Lauf erst im Schlussspurt und nur mit dem Vorsprung von 0,1 Sekunden gegen Armbruster durch.

„Ich habe den dritten Platz gewonnen. Es war unglaublich hart heute“, sagte Armbruster. Sie habe versucht, „einfach nur noch zu überleben“. Für die junge Deutsche war es der sechste Podestplatz im siebten Rennen. „Sie hat alles probiert. Es war wieder ein tolles Wochenende für die Nathalie. Ich glaube, so können wir weitermachen“, sagte Bundestrainer Florian Aichinger im ZDF. Westvold Hansen hat alle sieben Rennen für sich entschieden und dominierte auch am Samstag in Tirol.