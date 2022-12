Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat in der Nordischen Kombination den nächsten Weltcup-Sieg eingefahren.

Ramsau am Dachstein (dpa) - Der Gesamtführende setzte sich in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf vor Landsmann Jens Luraas Oftebro und dem Deutschen Vinzenz Geiger durch. Oftebro und Geiger verfolgten mit einer Gruppe den einmal mehr überragenden Springer Riiber. Auf der Zielgeraden setzte sich Oftebro dann mit einer Zehntelsekunde Vorsprung gegen den deutschen Olympiasieger durch.

Auch Manuel Faißt als Siebter und Eric Frenzel auf Rang zehn schafften es in die Top Ten. Für den 25 Jahre alten Dauersieger Riiber war es der vierte Erfolg in dieser Saison. Zuvor hatte er auch zweimal im finnischen Ruka sowie einmal beim Heimspiel in Lillehammer gewonnen. Ohne deutschen Podestplatz endete bisher nur einer von sechs Weltcup-Wettbewerben.