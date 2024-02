In den letzten Rennen in Estland dominiert wieder einmal Norwegen. Doch auch ein deutscher Kombinierer kann am Ende neben dem neuen Gesamtweltcupsieger auf dem Podest jubeln.

Otepää (dpa) - Der Nordische Kombinierer David Mach hat im estnischen Otepää seinen ersten Weltcup-Podestplatz erreicht. Im Rennen über zehn Kilometer lief der 23-Jährige auf Platz drei.

Der Sieg ging an den dominierenden Norweger Jarl Magnus Riiber, der sich mit dem dritten Erfolg im dritten Rennen an diesem Wochenende vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup sicherte. Der 26-Jährige hatte am Sonntag 39,8 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Stefan Rettenegger.

Für Riiber ist es der fünfte Triumph in der Gesamtwertung. Das hat bislang nur der heutige deutsche Trainer Eric Frenzel geschafft. Johannes Rydzek (6.), Manuel Faißt (10.), Terence Weber (11.), Vinzenz Geiger (17.) und Julian Schmid (21.) hatten bereits nach dem Springen große Rückstände auf die Spitze.

Jenny Nowak wird Fünfte

Im Rennen der Kombiniererinnen über fünf Kilometer feierte Norwegen einen Dreifacherfolg. Ida Marie Hagen überholte ihre nach dem Springen führende Landsfrau Mari Leinan Lund noch kurz vor dem Ziel und jubelte mit 1,4 Sekunden Vorsprung. Am Start hatte die Gesamtweltcupführende noch 46 Sekunden Rückstand auf Leinan Lund. Das Podium komplettierte Gyda Westvold Hansen.

Jenny Nowak lief als beste Deutsche auf Platz fünf. Maria Gerboth kam als Siebte und Svenja Würth auf Platz zehn ins Ziel. Deutschlands derzeit beste Kombiniererin Nathalie Armbruster hatte nach einem schwachen Sprung über dreieinhalb Minuten Rückstand auf die Spitze und belegte am Ende Rang 14.