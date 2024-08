Der 21 Jahre alte Argentinier steht vor seiner Formel-1-Rennpremiere. Worauf es ankommt und was ihm zu schaffen machen dürfte, prophezeien seine neuen Rivalen.

Monza (dpa) - Formel-1-Neuling Franco Colapinto soll seine Rennpremiere nach Ansicht seiner neuen Kollegen einfach genießen. Der 21 Jahre alte Argentinier wird an diesem Wochenende und den Rest der Saison den Williams des geschassten Logan Sergeant steuern. «Ich werde ihm so gut helfen wie ich kann», versicherte Teamkollege Alexander Albon bei der Pressekonferenz der Piloten zum Großen Preis von Italien in Monza.

Colapinto stehe ja nicht unter dem Druck, um ein Cockpit für das nächste Jahr zu kämpfen. Der erste Argentinier in der Motorsport-Königskasse seit 23 Jahren wird nur vorübergehend in der Startaufstellung stehen, ab 2025 fährt Carlos Sainz von Ferrari an der Seite von Albon.

Leicht werde es für Colapinto nicht, meinte der aktuelle WM-Zweite Lando Norris von McLaren: «Aber ich denke, er kann damit umgehen.» Im Gegensatz zu den Piloten, die die gesamte Saison schon bestreiten würden, wisse Colapinto aber eben noch gar nicht, wie beispielsweise die Reifen unter bestimmten Voraussetzungen reagieren würden. «Das wird der harte Teil für ihn», meinte Norris. Williams hatte sich nach einem erneuten teuren Crash zuletzt im niederländischen Zandvoort vom Amerikaner Sergeant getrennt.