Erlebt hat er in seiner langen aktiven Karriere einiges, und er hat so manche Trophäe gestemmt. Zweimal war Oliver Reck deutscher Meister, viermal Pokalsieger, Europapokalsieger 1992 und Europameister 1996. Als Trainer hat er bereits einige Stationen in seiner Vita stehen. Der Kampf gegen den Abstieg, wie er ihn aktuell bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Koblenz erlebt, ist jedoch eine neue Erfahrung.

Dass der neuerliche Klassenverbleib eine Herausforderung werden würde, war allerdings von vornherein klar. Klar war auch, dass ein „kleiner“ Verein wie RW Koblenz kaum längerfristig