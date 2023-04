Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende einer Ära: Nach 50 Jahren schließt das Fachgeschäft Reitsport Bassler in Kaiserslautern an Heiligabend seine Türen – für immer. Eine große Kette für Pferdesportartikel und Futter übernimmt als Nachmieter die Räume im Hölzengraben. Knut Bassler und seine Frau Stefanie sind in der ganzen Pfalz bekannt – vor allem durch ihre Verkaufsstände auf unzähligen Turnieren in den Region.