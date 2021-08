Mit einem hart erkämpften, aber auch gut erspielten, etwas glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Hannover 96 ist der Karlsruher SC am Mittwochabend in die Rückrunde der Zweiten Fußball-Bundesliga gestartet.

Ein Eigentor von Kingsley Schindler (64.) entschied die Partie. Überraschenderweise ließ Christian Eichner nicht nur – wie erwartet – Daniel Gordon anstelle des gelbgesperrten Innenverteidigers Robin Bormuth in der Startelf auflaufen. Der KSC-Trainer machte zudem aus Marc Lorenz und Benjamin Goller, die zuletzt Stammkräfte waren, Ersatzspieler. Dafür gehörten Dominik Kother und Alexander Groiß der Anfangsformation an. Der KSC gestaltete die Partie ausgeglichen. 96 war die individuelle Qualität anzumerken, die leichte fußballerische Überlegenheit mündete aber selten in echte Chancen. Die beste Möglichkeit für die Niedersachsen hatte Kingsley Schindler. Der herausragende KSC-Keeper Marius Gersbeck aber verhinderte einen Rückstand (26.). Auf der anderen Seite parierte Michael Esser gegen Kyoung-Rok Choi (45.).

Gersbecks Blitzreaktion

In der zweiten Halbzeit hatte Hannover durch Marvin Ducksch die Topchance zum 0:1. Gersbeck aber stellte mit einer Blitzreaktion seinen enormen Wert für den KSC unter Beweis (58.). Dann unterlief Schindler nach einer KSC-Ecke von Philip Heise das Eigentor. „Es war sehr kampfbetont, ging in beide Richtungen und war spannend anzusehen, glaube ich“, befand Gersbeck. „Wir hatten den Lucky Punch für uns“, konstatierte Gordon.

So spielten sie

Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Groiß (46. Goller), Gondorf, Wanitzek (86. Fröde) - Choi, Hofmann (90.+2 Gueye), Kother (46. Lorenz)

Hannover 96: Esser - Muroya, Franke, Hübers, Hult (89. Basdas) - Bijol - Kaiser (71. Twumasi), Haraguchi - Schindler (71. Weydandt), Sulejmani (63. Muslija) - Ducksch

Tor: 1:0 Schindler (65., Eigentor) - Gelbe Karten: Gondorf (8) - Hübers (4) - Beste Spieler: Gersbeck, Heise, Thiede - Haraguchi, Bijol - Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart).