Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wissenschaft, Sport und Kultur haben am Montag ein Konzept vorgestellt, um wieder Zuschauer in die Spielstätten zu bringen. Das wird von Klubs in der Region begrüßt. Für diese bleiben aber auch noch so manche Punkte offen.

Von gut 40 Sport- und Kultureinrichtungen wird das Konzept getragen, an dem 20 Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen mitgewirkt haben. Einen konkreten Zeitpunkt für eine mögliche