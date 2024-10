Jürgen Klopp sollte trotz seines künftigen Engagements beim RB-Konzern in Mainz weiter sehr gut behandelt werden.

Das Undenkbare in Mainz ist denkbar. Pfiffe für Jürgen Klopp? Das war bis vor kurzem außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Die Ankündigung der Mainzer Fußball-Legende, ab Januar als „Head of Global Soccer“ bei RB zu arbeiten, hat das geändert. Am Samstag waren im Mainzer Fan-Block Banner zu sehen. „Klopp: Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen“, „Bist du bekloppt“ und „Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen?“ Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel setzte sich kurz mit dem Gedankenspiel auseinander. Pfiffe für Klopp? „Dann habe ich ein Problem mit diesem Verein“, sagte Klopps langjähriger Weggefährte. Heidel ist sich sicher, dass 95 Prozent der Mainzer ihrem früheren Erfolgstrainer applaudieren.

Große Verdienste

Und das ist auch richtig so. Finger weg von dem Denkmal. Jürgen Klopp hat den 1. FSV Mainz 05 zu dem gemacht, was der Klub heute ist. Dass die Gegner nicht mehr Jahn Regensburg heißen, Greuther Fürth oder 1. FC Magdeburg, dafür hat er den Grundstein gelegt.

Mainzer Erfolgstrainer: Jürgen Klopp. Foto: Jon Super/AP/dpa

Mainzer Fans haben ihn für seinen neuen Karriereschritt am Samstag kritisiert, damit sollte es dann auch gut sein. Wobei das Banner: „Bist du bekloppt?“ schon grenzwertig war. Der Satz „Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen?“ bezog sich auf Klopps Abschiedsworte 2008. Damals sagte er: „Alles, was ich bin, alles, was ich kann, habt ihr mich werden lassen.“

Etappe reiht sich ein

Noch einmal: Die nächste berufliche Etappe reiht sich doch quasi nahtlos in Klopps Weg ein. Er hat Borussia Dortmund trainiert, einen an der Börse notierten Verein. Der FC Liverpool wurde 2010 von der Investmentfirma „Fenway Sports Group“ mit Eigentümer John Henry übernommen. So gesehen betritt Klopp kein Neuland. Und für den Moment scheint seine Trainerlaufbahn beendet.