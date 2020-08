Nach vielen internationalen Auftritten in den vergangenen zweieinhalb Jahren hat Nastasja Schunk mal wieder ein nationales Damen-Turnier gespielt – und glatt gewonnen.

Mit 6:2, 6:0 schlug sie Kamilla Bartone (TEC Waldau) beim 6. Cup of Wine des TC Weiler bei Bingen. Ihre Teamkollegin von BASF TC Ludwigshafen, Selina Dal, wurde Dritte. Sie hatte das Marathon-Halbfinale gegen Bartone in drei Sätzen verloren, was aber Bartone offenbar mehr Kraft kostete als Schunk die Halbfinalpartie gegen Sinja Kraus (TSC Mainz). In dreieinhalb Stunden und bei großer Hitze setzte sie sich mit 6:7, 6:3 und 6:3 gegen Kraus durch. „Im Finale habe ich dann echt gut gespielt. Es hat total viel Spaß gemacht, mal wieder vor gut gefüllten Rängen zu spielen“, sagte die Pfälzerin, die an Nummer acht gesetzt war und auf dem Weg ins Finale Mina Hodzic (TTC Bredeney) mit 6:1, 9:4, Lilly Schultz (TC Schwalbach) mit 6:4, 6:0, die an Nummer 2 gesetzte Romy Kölzer (RHTC Bayer Leverkusen) mit 6:1, 3:6, 10:6 und eben Sinja Kraus besiegte.

Am Wochenende Weltranglistenturnier

Ein starker Auftritt am Sonntag, da machte das Kaffeekränzchen am Montag mit der Familie in Altrip noch mehr Spaß. „Ja, wir haben ein bisschen gefeiert“, sagte Nastasja, die 17 wurde. Zum Wochenende hin tourt sie in den Niederlanden und spielt dort ein Weltranglistenturnier.