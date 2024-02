In der NBA gelingen den deutschen Basketballern Maxi Kleber sowie Franz und Moritz Wagner Erfolge. Nationalspieler Isaiah Hartenstein muss hingegen verletzt zuschauen.

New York (dpa) - Angeführt vom einmal mehr überragenden Luka Doncic haben die Dallas Mavericks mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA ihren dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert.

Bei den personell arg dezimierten New York Knicks um den deutschen Nationalspieler Isaiah Hartenstein gewann das Team aus Texas mit 122:108. Während der Slowene Doncic auf 39 Punkte kam, erzielte Center Kleber zwei Zähler.

Nachdem Hartenstein wegen Problemen an der linken Achillessehne in der zweiten Halbzeit ausgefallen war, hatten die Knicks nach Verletzungen und Transfers nur noch sieben Spieler zur Verfügung. Bis zu seinem Aus hatte der Center zehn Punkte erzielt, bester Werfer der Gastgeber war Donte DiVincenzo (36).

Beim 127:111-Sieg der Orlando Magic bei den San Antonio Spurs war Weltmeister Franz Wagner mit 34 Punkten der erfolgreichste Werfer seines Teams. Sein Bruder Moritz kam auf elf Zähler.

Noch ohne Neuzugang Dennis Schröder verloren die Brooklyn Nets im heimischen Barclays Center gegen die Cleveland Cavaliers mit 95:118. Weltmeister-Kapitän Schröder hatte zuvor am letzten Tag des Transferfensters bestätigt, dass er mit sofortiger Wirkung von den Toronto Raptors nach New York wechselt.