Mit 108 Toren in 204 Spielen ist Klaus Toppmöller der Bundesliga-Rekordtorschütze des 1. FC Kaiserslautern. Im Dress der Roten Teufel hat „Toppi“ Bundesligageschichte geschrieben – vor allem in zwei Spielen gegen die Bayern. Sein Lebensmittelpunkt ist sein Geburtsort Rivenich an der Mosel geblieben. Am Donnerstag wird der einstige Torjäger 70.

Der Aufstieg des geliebten 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Bundesliga wäre ein passendes Geburtstagsgeschenk für Klaus Toppmöller gewesen. Der Absturz der Roten Teufel in die Drittklassigkeit schmerzt den einstigen Top-Stürmer sehr. „Ich wollte einmal mit meinen Enkeln auf den Betze – sie sollten Bundesliga einmal dort erleben“, sagte Toppmöller kürzlich in einem RHEINPFALZ-Interview. Toppmöller, der Familienmensch, seit mehr als 45 Jahren mit seiner Rosi verheiratet, hat drei Kinder und „fünf wunderbare Enkel“. „Klaus liebt Bäume. Und er ist wie ein Baum – er hat immer eine gerade Richtung, so geradlinig, so sauber ist er durch sein ganzes Leben gegangen“, sagt Rosi Toppmöller.

Rivenich bleibt Lebensmittelpunkt

Das kleine Rivenich ist der Lebensmittelpunkt der Toppmöllers geblieben. Hier ist der Ingenieur für Versorgungstechnik geboren und aufgewachsen. Im Gasthaus seiner Eltern gab’s in seiner Kindheit einen der wenigen Fernseher im Dorf. Der kleine Klaus liebte es, den Alten zuzuhören „und sie auch mal zu ärgern“. „Von dem Tag an, als ich laufen konnte, war ich nie ohne Ball. Ich habe auch allein immer wieder gegen die Mauer geschossen, rechts, links, immer wieder, und versucht den Ball 1000-mal hoch zu halten“, schildert der Ex-Profi wie er sich selbst trainierte. So erklärt sich seine später so perfekte Technik.

Trier als Sprungbrett

Beim SV Rivenich hat alles begonnen, Eintracht Trier wurde zum Sprungbrett in die Bundesliga. 1972 kam er zum FCK – ein Traum ging in Erfüllung. Toppmöller, erstklassig auch beim Kopfball, wurde zu einem der besten Stürmer seiner Zeit, er ist mit sagenhaften 104 Treffern in 208 Bundesligaspielen der Rekord-Torjäger der Lauterer. „Toppi“ leitete an jenem 20. Oktober 1973 mit seinem 2:4 in der 58. Minute gegen Bayern München die Aufholjagd ein – am Ende hieß es 7:4. „Das gilt ja als Jahrhundertspiel, einmalig“, schwärmt der Mann mit dem unfassbaren Torriecher von dem Fußballfest, das Seppl Pirrung, der so früh starb, mit drei Toren krönte. „Die tollste Geschichte für mich ist das 4:3 in München, als ich drei Tore geschossen habe“, erinnert sich Klaus Toppmöller sehr gerne an den 10. April 1976. Bayern führte durch Tore von Kapellmann, Roth und Uli Hoeneß 3:1, Toppmöller hatte für Lautern getroffen. Dann verkürzte Hannes Riedl, und „Toppi“ traf noch zweimal.

In der Oberliga noch beim SV Salmrohr

Schwer am Knie verletzt startete Toppmöller 1980 sein Amerika-Abenteuer, spielte von 1981 bis 1987 für den FSV Salmrohr, schoss in der Oberliga 114 Tore in 168 Spielen – Salmrohr stieg in die Zweite Liga auf.

Klaus Toppmöller hat als Trainer Zeichen gesetzt. FCK-Coach wurde er nie, obwohl das immer wieder Thema war. So bekam er vor 21 Jahren keine Freigabe vom 1. FC Saarbrücken, als der FCK einen Rehhagel-Nachfolger suchte. Ende 2007, der FCK war in der Zweiten Liga im Abstiegskampf, folgte Toppmöller dem Notruf aus der Pfalz. Nach sechs Wochen trat er als Mitglied des Aufsichtsrats zurück, auch weil er seinen Wunschtrainer Lothar Matthäus, der Kjetil Rekdal ersetzen sollte, nicht durchsetzen konnte, keinen Mittel für neue Spieler zur Verfügung standen. Als Trainer prägte „Toppi“ seine Mannschaften, die schönen Offensivfußball spielten.

In Aue setzte er Zeichen, von dort holte er „Jockel“ Kirsten, Enrico Barth, René Hecker und Tom Stohn zum SV Waldhof, in Eintracht Frankfurt war er der richtige Mann für brillante Spieler wie Yeboah, Okocha und Gaudino. Beim VfL Bochum ist „Toppi“ bis heute Kult. „Was wir da gespielt haben, war eine Kulturrevolution“, schwärmt Toppmöller von der Mannschaft, die Dariusz Wosz führte. Mit Bayer Leverkusen erreichte er 2002 das Finale der Champions League, das DFB-Pokal-Finale, wurde Vizemeister und zum Trainer des Jahres gewählt. Dann gingen Ballack und Zé Roberto, und bald musste auch der Trainer gehen. Den Rauswurf beim Hamburger SV verdankt er einem von Schiedsrichter Robert Hoyzer manipulierten Pokalspiel. Seine Karriere endete mit dem Aus als Nationaltrainer in Georgien. „Ich wollte immer nur Fußballer, die mit dem Ball umgehen konnten“, beschreibt Klaus Toppmöller, der Spielerversteher, seine Philosophie.

„Toppi“ – ein wunderbarer Fußballer, ein bemerkenswerter Trainer und ein feiner Mensch. Herzlichen Glückwunsch zum 70!