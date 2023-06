Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht.

Halle/Westfalen (dpa) - Der Olympiasieger setzte sich in seinem Auftaktmatch 6:3, 6:4 gegen den Österreicher Dominic Thiem durch. Zverev verwandelte bei hochsommerlichen Temperaturen in der gut besuchten OWL Arena nach 78 Minuten seinen ersten Matchball. Im Achtelfinale bekommt es der 26-Jährige an diesem Mittwoch (nicht vor 17.30 Uhr/Sky) mit dem Kanadier Denis Shapovalov zu tun.

Den Einzug ins Achtelfinale schaffte auch Yannick Hanfmann. Der 31 alte Karlsruher gewann am Dienstag das deutsche Duell gegen Qualifikant Louis Wessels mit 6:4, 3:6, 6:3. Hanfmann verwandelte nach 2:03 Stunden seinen ersten Matchball. Zuvor hatte Davis-Cup-Spieler Daniel Altmaier wegen einer Verletzung nicht antreten können.