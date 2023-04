Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es darf nicht sein, dass der Kinder- und Jugendsport wieder unter den Corona-Verordnungen leidet. Es gibt flexible Lösungen. 2G ist es nicht.

Meine Kinder surren seit Tagen wie Brummkreisel um ihre Trikots und Fahnen. Heute nämlich dürfen sie ins Fußballstadion, es ist erst das zweite Mal in fast zwei Jahren. Sie gehen zu Mainz 05, aber das sei ihnen – aus Pfälzer Sicht – verziehen, sie sind neun und fünf Jahre alt und haben noch andere Fan-„Schwächen“. Bayern München zum Beispiel. Ich bin sicher, das erledigt sich irgendwann von selbst. Momentan zählt für sie: raus, Gemeinschaft erleben, Tore bejubeln, Handballturniere besuchen – und natürlich selbst wieder turnen, tanzen, trainieren. Sie haben ein bisschen was nachzuholen.

Wer wann wie derzeit ein Stadion oder eine Sporthalle betreten darf, gleicht einem Überraschungsei, weil sich mit jeder neuen Corona-Verordnung die Regeln ändern. Das dynamische Pandemiegeschehen fordert Flexibilität, und was heute noch erlaubt ist, kann morgen schon verboten sein. Bei Mainz 05 gilt aktuell die 3G-Regel. Nächstes Wochenende wird (wie beim FCK) auf 2Gplus verschärft. Dann dürfen nur noch Geimpfte und Genesene zu den Spielen plus ein paar wenige negativ Getestete, für die eigene Tribünen vorgesehen sind. Beim Hamburg-Marathon gab’s kürzlich sogar die 1G-Regel: nur geimpfte Teilnehmer.

Spaltung der Gesellschaft

Es ist ein Wirrwarr, und das Problem an der Sache ist nicht, dass man immer hinterherhechelt zu begreifen, was gerade gilt, sondern dass 1G, 2G, 3G die Gesellschaft spaltet. Geimpfte besitzen – zu Recht – Privilegien, weil sie geholfen haben, das Infektionsgeschehen abzuschwächen. Ohne ihre Solidarität wären große Sportveranstaltungen mit Zuschauern noch gar nicht wieder möglich. 2G ist daher in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens eine gute Lösung – aber nicht in allen.