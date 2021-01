Reiteralm (dpa) - Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat sich bei einem Trainingssturz das Kreuzband gerissen.

„Es ist wie befürchtet gewesen“, sagte der Gesamtweltcupsieger des Vorjahres dem Sender TV2 nach einer Untersuchung in Innsbruck. Es handele sich um das Kreuzband im rechten Knie. „Es fühlt sich gerade schwer an, aber ich werde darüber hinwegkommen“, sagte Kilde auf Krücken gestützt. Die Saison ist für den Norweger damit vorbei. Bereits an diesem Sonntag soll er operiert werden.

Die schwere Knieverletzung hatte sich Kilde am Samstag bei einem Sturz während des Super-G-Trainings auf der Reiteralm in Österreich zugezogen. „Ich befürchte das Schlimmste, ganz klar“, hatte er vor der Diagnose dem norwegischen Rundfunksender NRK gesagt.

Für das norwegische Ski-Team ist es nicht der erste, aber der bitterste Ausfall in dieser Saison. Bereits zuvor hatten sich Lucas Braathen und Atle Lie McGrath Knieverletzungen zugezogen. Auch für Braathen ist die Saison damit ebenfalls vorzeitig beendet.

