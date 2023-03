Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Time to say Goodbye. Wirklich? Katharina Albers drehte eine letzte Ehrenrunde, fuhr durch ein Spalier von befreundeten Radrennfahrern, Hand in Hand mit ihrer Trainingskollegin Alessa-Catriona Pröpster. Ein ungewöhnlicher und emotionaler Abschied in der Dudenhofener „Badewanne“.

Wer hört schon mit 21 Jahren mit dem Leistungssport auf? Eigentlich nur eine mutige, selbstkritische Sportlerin, die klare Ziele außerhalb der Sportkarriere hat und im Sport ihre Grenzen