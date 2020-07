Dresden (dpa) – Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat nach Angaben des «Kicker» den Antrag von Dynamo Dresden auf eine Aufstockung der 2. Bundesliga abgelehnt.

Dresden hatte beantragt, dass das DFL-Präsidium auf der nächsten Mitgliederversammlung der Liga Anfang August eine Aufstockung der 2. Bundesliga auf 19 Vereine zur Abstimmung stellt. Am Freitag soll die DFL Dynamo schriftlich mitgeteilt haben, dass der Antrag abgelehnt wurde. Der Verein wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.



Bereits vor dem Ende der vergangenen Saison hatte Dresden angekündigt, aufgrund des Abstiegs juristische Schritte prüfen zu wollen. Ein entsprechendes Gutachten über die Erfolgsaussichten liegt dem Club angeblich vor. Dynamo sieht eine Wettbewerbsbenachteiligung, da die Mannschaft aufgrund von mehreren Coronavirus-Fällen zunächst in Quarantäne und dann neun Spiele in 28 Tagen absolvieren musste.

© dpa-infocom, dpa:200724-99-913603/2