Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zwei Jahren ging sein Stern auf: An der Seite von Andreas Mies gewann Kevin Krawietz (29) die French Open im Doppel. Ein Jahr später wiederholte das Duo in Paris sogar den Coup. Am Rande des Bundesliga-Spiels von Grün-Weiss Mannheim gegen Team Hämmerling TuS Sennelager sprach Krawietz über seine Ziele bei den Olympischen Spielen.

Herr Krawietz, wie war es in Wimbledon, wie war das im Mixed an der Seite von Kveta Peschke?

Es war natürlich eine interessante Erfahrung.

Überraschung: Mit zwei Siegen gelangten Sie ins Halbfinale. Sie hatten zunächst Freilos, zwei Tandems traten dann nicht an ...

Mixed