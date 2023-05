Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2018 kam er aus Heidenheim, um mit dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern möglichst bald in die Zweite Liga zurückzukehren. Zwei Jahre später bereitet sich Kevin Kraus auf seine dritte Drittliga-Saison mit den Roten Teufeln vor. Er glaubt weiter an bessere Zeiten, will vorangehen. Auch am Sonntag im DFB-Pokal gegen Regensburg.

Das Kribbeln, es ist da. Auch in diesem Moment nach dem Training. „Jeder freut sich, dass es wieder um was geht“, sagt Kevin Kraus. Unaufgeregt, ruhig. So, wie es die Art des 28-Jährigen