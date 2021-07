London (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Wimbledon mit einem schwer erkämpften Sieg den Einzug in die dritte Runde geschafft.

Die Siegerin von 2018 bezwang die Spanierin Sara Sorribes Tormo in London mit 7:5, 5:7, 6:4. Kerber machte den Erfolg gegen die Weltranglisten-50. erst nach 3:18 Stunden perfekt. Nächste Gegnerin der 33-Jährigen ist am Samstag entweder Alexandra Sasnowitsch aus Belarus oder die Japanerin Nao Hibino. Bei den Herren stehen Alexander Zverev und Dominik Koepfer in der dritten Runde. Insgesamt waren sieben deutsche Herren und vier deutsche Damen in das auf Rasen ausgetragene Grand-Slam-Turnier gestartet.

