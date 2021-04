Wer jetzt bremst, kriegt Ärger: Für die Partie am Montag (19 Uhr) beim FC Bayern München II will Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken keine Gastgeschenke mitnehmen. Sondern lieber fröhlich ballern wie beim 5:0 gegen den SV Waldhof.

Die Luft schien raus beim Aufsteiger. Aber der erste Derbysieg im vierten Südwest-Duell hat beim 1. FCS noch mal richtig Lust auf mehr geweckt. „Wir wollen nicht Neunter werden“, stellte Coach Lukas Kwasniok gestern klar – und versicherte, dass sein Team keinerlei Geschenke übrig habe. Der FCS kann zum Zünglein an der Klassenkampf-Waage werden. Nach dem Auftritt beim tief gefallenen amtierenden Meister (18.) kommt am letzten Spieltag noch der SV Meppen (16.) in den Ludwigspark.

Voll auf Angriff eingestellt

Die Sicht auf Platz vier hat sich der FCS weitgehend selbst verbaut. Wichtig für die Stimmung im Team und fürs Gemüt der blau-schwarzen Anhänger war der Husarenritt, bei dem die Malstatter die Mannheimer vom Ludwigspark-Feld gefegt haben. Dabei war Sebastian Jacob wegen Kniebeschwerden sogar noch geschont worden. Der jüngst ladegehemmte Torjäger kehrt in den Kader für München ebenso zurück wie Kapitän Manuel Zeitz. Sieben Spieler fehlen beim FCS, aber das ficht Kwasniok nicht an. Gasgeben von Beginn an ist Devise bei den Bayern – samt und sonders „klasse Fußballer. Die spielen immer nach vorn“, so Kwasniok. Sein Team aber auch. Das kann ja munter werden.