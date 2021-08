Das Bonbon gibt’s vorab: Die SV Elversberg versüßt sich das Warten auf den Regionalliga-Rundenauftakt mit einem Auftritt im DFB-Pokal. Bundesligist 1. FSV Mainz 05 läuft am Samstag (15.30 Uhr) an der Kaiserlinde auf. Ehrfürchtig erstarren aber lässt das an der Blies nun niemanden.

Die „Elv“ fühlt sich – seit 2015 schon viermal als Saarpokal-Sieger qualifiziert – im DFB-Cup fast schon daheim, auch wenn es meist bei einer Partie bleibt. Vor Jahresfrist waren’s zwei: Verdienter Lohn für den furiosen 4:2-Erfolg über Zweitligist St. Pauli war ein Gastspiel der Mönchengladbacher Borussen. Wenngleich es beim 0:5 kräftig Hiebe setzte: Was wären das rauschende Fußballfeste geworden, hätten Fans mitfeiern dürfen.

Morgen dürfen 2700 in die Ursapharm-Arena – voller Hoffnung, dass die „Elv“-Elf den Mainzern ein Bein stellt. Reicht es nicht zur kleinen Sensation, wird die Partie für mindestens ein Jahr die letzte sein, in der die SVE nicht als Favorit auftritt. Mit Anpfiff der Saison werden aus den Mainz-Jägern die Gejagten.

Zum Aufstieg verdammt

Trainer Horst Steffen ist samt seiner Hochkaräter-Truppe zum Aufstieg verdammt. Seit 2014 wollen die Elversberger zurück in Liga drei. Klappt’s wieder nicht, droht auch Zweifach-Vizemeister Steffen der Makel des „Ewigen Zweiten“. Die Chancen stehen gut: Das eingespielte Team ist, fast unverändert, noch verstärkt worden. Dieser Viertliga-Goliath fürchtet sich – einmal in der David-Rolle – auch vor Mainzern nicht.

Bo Svensson hat als Spieler im DFB-Pokal fast schon alles erlebt. Er war im Viertelfinale, im Halbfinale, ist in der ersten Runde ausgeschieden. Nur im Endspiel stand er noch nicht. Der Trainer des FSV kennt die Freuden und Tücken des Wettbewerbs nur zu gut, und deshalb kommt es für ihn überhaupt nicht infrage, die SV Elversberg auf die leichte Schulter zu nehmen.

Testspielergebnis als Mahnmal

„Wir haben alle Möglichkeiten genutzt, um uns auf den Gegner vorzubereiten“, sagt der Däne und ergänzt: „Eigentlich ist das kein Regionalligist, sondern ein Drittligist, sie sind nur sehr knapp gescheitert. Das ist eine sehr gute, nicht zu unterschätzende Fußballmannschaft.“ Gegen den 1. FC Köln unterlagen die Saarländer in einem Testspiel nur 1:2. Für Svensson ein willkommenes Mahnmal. „Der DFB-Pokal ist ein sehr attraktiver Wettbewerb. Es gibt keine zweite Chance. Einmal nicht auf der Höhe – und du bist raus.“

Wer fortan Mainzer Kapitän sein wird, ließ Bo Svensson offen. Auch die Torwartfrage beantwortete er gestern nicht. Zu Beginn der Vorbereitung hatte Svensson einen Zweikampf zwischen Robin Zentner und Finn Dahmen ausgerufen.