An Pfingsten sind für den FK Pirmasens drei wichtige Entscheidungen gefallen. Aber nur eine war am Ende erfreulich. Und: Der langjährige Torjäger verabschiedet sich.

„Es kann ein sensationeller Tag werden“, sagte am Pfingstsamstag in der Halbzeitpause des Verbandspokalfinals zwischen Schott Mainz und dem FK Pirmasens Matthias Schaufler, einer von zwei FKP-Präsidenten. Er trug trotz der brütenden Hitze in der kleinen „Arena“ im vorderpfälzischen Weingarten einen Schal in den Vereinsfarben blau und weiß. Seine Zuversicht bezog sich nicht nur auf das Oberligateam, das nach Toren des Mainzers Jan Just und des FKP-Kunstschützen Nico Wiltz mit einem 1:1 die Seiten wechselte, gut im Spiel war und eigentlich schon das 2:1 erzielt hatte, aber hier Pech mit einer hauchdünnen, sehr umstrittenen Abseitsentscheidung des Schiedsrichtergespanns hatte.

Nein, Schaufler dachte auch an die Pirmasenser A-Junioren. Diesen hatten auf der heimischen Husterhöhe eine halbe Stunde früher begonnen und lagen in ihrem entscheidenden letzten Saisonspiel um die Qualifikation für die U19-DFB-Nachwuchsliga gegen den 1. FC Saarbrücken vorne.

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FKP beklagt krasse Fehlentscheidung

Nun, es sollte kein sensationeller, sondern ein ganz, ganz bitterer Tag für „die Klub“ werden. In Weingarten verlor die erste Mannschaft vor 1512 Zuschauern – die Mehrzahl davon aus Pirmasens – durch ein Tor von Etienne Portmann in der Nachspielzeit mit 1:2. Nichts war’s mit der Titelverteidigung und dem neuerlichen Einzug in die erste DFB-Pokal-Runde, die dem Verein neben sportlichem Ruhm eine sechsstellige Einnahme beschert hätte.

Dabei hätte Verbandsliga-Schiedsrichter Markus Dunsbach vom FV Kindsbach in der 55. Minute eigentlich die Rote Karte ziehen müssen, doch er zeigte trotz bester Sicht dem Mainzer Innenverteidiger Nils Gans bei einem rüden Foul von hinten in die Beine des Pirmasensers Luca Eichhorn nur Gelb. „Eine krasse Fehlentscheidung. Wir sind in zwei Situationen total benachteiligt worden“, sagte FKP-Trainer Daniel Paulus.

U19 kassiert drei Gegentore in der Nachspielzeit

Im Fast-Parallelspiel der U19 ereignete sich schier Unglaubliches. Pirmasens führte vor 450 Zuschauern im Framas-Stadion bis zur 90. Minute mit 4:1 gegen Saarbrückens NLZ-Team, kassierte dann in der von sieben auf neun und dann auf elf Minuten ausgedehnten Nachspielzeit noch drei Gegentore. Das Spiel kippte durch den Platzverweis für den Pirmasenser Dreifach-Torschützen Kai Crafton in der 75. Minute. Er sei nach einer Verletzungspause aufs Spielfeld zurückgekehrt, weil ihm der Linienrichter dies signalisiert habe, sagte Crafton, doch der Hauptschiedsrichter zeigte Gelb-Rot wegen unerlaubten Betretens des Spielfelds. „In 34 Jahren als Trainer habe ich so etwas noch nicht erlebt“, merkte der konsternierte FKP-U19-Coach Peter Rubeck zur Extrem-Nachspielzeit und zum Platzverweis an.

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Durch das 4:4 muss der FKP als Gruppenfünfter die DFB-Nachwuchsliga verlassen, mit einem Sieg wäre er drin geblieben, was für den Verein ein Riesenschritt gewesen wäre. Die SV Elversberg auf Rang sieben, die sieben Punkte weniger als Pirmasens hat und beide Partien gegen die Südwestpfälzer verlor, bleibt, da sie ein Nachwuchsleistungszentrum unterhält, in der U19-Eliteklasse …

Am Pfingstsonntag hatte man beim FKP dann Grund zur Freude. Die U23 sicherte durch einen 2:1-Sieg beim TuS Steinbach den Verbleib in der Verbandsliga. Ob der Unterbau nun in der kommende Runde eine oder zwei Klassen tiefer als die erste Mannschaft spielt, wird sich zeigen.

Krob nach Emmelshausen-Karbach

Diese bestreitet vermutlich am 7. Juni als Oberliga-Vizemeister ihr erstes Spiel in der Regionalliga-Aufstiegsrunde. Abwehrchef Yannick Grieß, der am Samstag einen Muskelfaserriss erlitt, will bis dahin wieder fit sein. Am Sonntag wurde bekannt, dass Torjäger Dennis Krob (33) nach zehneinhalb Jahren beim FKP nächste Saison für den aktuellen Oberliga-Dritten FC Emmelshausen-Karbach stürmt.