Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat die Auf- und Abstiegsrunden in seinen Ligen des Amateurfußball in der vorgesehenen Form gestrichen. Eine Entscheidung, die das Präsidium des Verbandes mit Blick auf das Ergebnis der Beratungen von Bund und Ländern getroffen hat, den Stillstand für den Amateur- und Breitensport bis mindestens 7. März zu verlängern. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes im März sei nicht mehr möglich, teilte der Verband mit. „Erstes Ziel bleibt nach wie vor eine Wertung der Saison 2020/21 zu erreichen. Dies ist auch bei einem Start der Runde nach dem März noch möglich“, berichtet der SWFV.

Saison endet am 30. Juni

Eine Wertung der Saison erfolge im Spielbetrieb der Herren, wenn bei geteilten Staffeln alle Spiele der Hauptrunde und bei Staffeln mit Vor- und Rückrunde zumindest die Vorrunde gespielt beziehungsweise gewertet wurde. Im Frauen- und Jugendbereich gelte dies, wenn jede Mannschaft mindestens einmal gegen jede andere Mannschaft der gleichen Staffel gespielt habe beziehungsweise diese Spiele gewertet wurden.

Das Präsidium möchte nun die nächste Besprechungsrunde von Bund und Ländern am 3. März abwarten. „Hierbei wurde angekündigt, dass auch Aussagen zu möglichen Zeitpunkten einer Wiederaufnahme des Amateursports getroffen werden. Das Präsidium hat klargestellt, dass auf Grundlage der Spielordnung die Meisterschaftsrunde 2020/21 am 30. Juni 2021 endet“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes. Kreis- und Verbandspokalspiele sollen noch ausgetragen werden.