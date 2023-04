Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Sportschule in Edenkoben und im Turnerjugendheim in Annweiler ist es derzeit ruhig. Kein Trubel in den beiden beliebten Einrichtungen. Hinzu kommt eine große finanzielle Lücke. Die Hoffnung besteht, dass das Jahr nicht ganz gelaufen ist.

Michael Monath blickt durch das Fenster des Besprechungszimmers in der Geschäftsstelle des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) in Edenkoben. Was der Geschäftsführer da sieht,