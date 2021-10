Berlin (dpa) - Kein Sieger im Handball-Krimi: Die Füchse Berlin und Rekordmeister THW Kiel haben sich im Topspiel des 6. Bundesliga-Spieltages 28:28 (14:14) getrennt und damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Mit jeweils 11:1 Punkten bleiben beide Teams hinter dem SC Magdeburg (12:0), der am Samstagabend durch ein 33:28 gegen Champions-League-Sieger FC Barcelona als erst drittes deutsches Team nach Kiel (2011) und Berlin (2015, 2016) die Club-WM gewann.

In einer rasanten Partie vor 3.650 Zuschauern lag Kiel in der ersten Halbzeit zweimal mit drei Toren vorn, konnte sich aber nicht absetzen. Auch nach dem Wechsel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Bester Werfer bei den Berlinern, die in Torwart Dejan Milosavljev (17 Paraden) einen überragenden Rückhalt hatten, war Lasse Andersson mit fünf Toren. Für Kiel traf Niclas Ekberg siebenmal.