Innsbruck (dpa) - Für die deutschen Doppelsitzer ist der Eiskanal von Innsbruck-Igls in diesem Winter keine gute Bahn. Auch beim zweiten Rodel-Weltcup in dieser Saison gelang den lange vom Erfolg verwöhnten deutschen Duos eine Woche vor der Weltmeisterschaft am Königssee kein Podestplatz.

Die Gesamtweltcup-Zweiten Toni Eggert/Sascha Benecken kamen am Samstag nach Platz zwei im ersten Lauf auf Rang fünf, die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt wurden Neunte. Die Italiener Ludwig Rieder/Patrick Rastner gewannen vor den Weltcup-Ersten Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich und den Letten Martins Bots/Roberts Plume. Das Winterberger Duo Robin Geueke/David Gamm landete auf Platz 13.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-139658/2