Es gibt eine durchdachte Impfstrategie in Deutschland. Die darf nicht über den Haufen geworfen werden, nur weil Olympia oder Fußball-EM gerettet werden müssen.

Die Theorie war mutig und klang so: 1200 Tennisspieler und Betreuer in 17 Charterflügen nach Melbourne einschweben lassen, in eine Blase stecken und dann die Australien Open austragen. In