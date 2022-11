Wieso Zensur? Flitzer gehören wie Hooligans ins Fernsehen.

Hatte wirklich jemand damit gerechnet, dass der Flitzer, der beim Spiel zwischen Portugal und Uruguay mit der Regenbogenflagge auf den Platz rannte, für längere Zeit eingesperrt wird? Kaum vorstellbar, dass Katar seinen Ruf als ohnehin schon ungeliebter WM-Gastgeber bewusst noch mehr zementiert.

Gleichwohl muss das TV-Weltbild der Fifa, das in 120 Ländern der Erde übernommen wird, den Aktivisten im Fernsehen zeigen und darf ihn nicht wegschneiden. Nicht in Zeitlupe oder Großaufnahme, aber in der Totalen, um der Dokumentationspflicht nachzukommen. Es ist die Wirklichkeit – und es sind 80.000 Menschen im Stadion mit 80.000 Handys. Dass etwas vorgefallen ist, weiß jeder – und fünf Minuten später wird die Fifa für ihr Handeln in den sozialen Netzwerken vorgeführt.

Die Schweizer Produktionsfirma, die das Weltbild erzeugt, macht das seit der WM 2002. Es gibt klare Regeln, was gezeigt wird und in welchen Situationen der Regisseur eine andere Perspektive wählt. Mit 42 Kameras wird eingefangen, was auf dem Rasen und abseits davon passiert. Die deutschen Sender haben oft nur dann eigene Kameras im Einsatz, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Die Hoheit über das Weltsignal hat derweil die Fifa.

Was der Weltverband macht, ist keine Zensur. Er tut es, um mögliche Nachahmer nicht noch zusätzlich zu motivieren, so lautet die offizielle Argumentation. Bei der Fifa ist es gängige Praxis, bei der Uefa und bei der Formel 1 – und auch in der Bundesliga liefert eine Produktionsfirma das zentrale TV-Signal, auf das die übertragenden Sender zugreifen.

Trotzdem ist es unnötiges Realitätstuning. Das ist nicht neu – und dennoch ist es nicht mehr zeitgemäß. Denn die Wirklichkeit ist nicht zu ändern, indem man sie totschweigt. Was passiert, muss gezeigt werden. Doch das gilt nicht nur für Flitzer im Stadion, sondern auch für das, was Hooligans anstellen. Die werden während der 90 Minuten nämlich genauso ausgeblendet.