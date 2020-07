Spielberg (dpa) - Die Corona-Testreihe in der Formel 1 vor dem Saisonauftakt in Österreich ist ohne positiven Befund geblieben.

Nach Angaben der Rennserie seien in der Woche vor dem Grand Prix in Spielberg 4032 Fahrer, Teammitglieder und weitere Mitarbeiter auf Infektionen mit dem Coronavirus getestet worden. «Keiner dieser Menschen wurde positiv getestet», teilte die Formel 1 mit. Die Testreihe erstreckte sich vom 26. Juni bis zum 2. Juli, dem Tag vor den ersten Trainingseinheiten der neuen Saison. Die Formel 1 will wöchentlich die Ergebnisse der regelmäßigen Corona-Tests bei allen Beteiligten bekanntgeben.

Für ihren Neustart hat sich die Motorsport-Königsklasse ein strenges Hygienekonzept verordnet. Dies sieht neben einer Maskenpflicht auch die strikte Unterteilung der Mitwirkenden in Gruppen vor, die untereinander keinen Kontakt haben dürfen. Zuschauer sind bei den Rennen vorerst nicht zugelassen. Alle Menschen mit Zugang zur Rennstrecke müssen sich mindestens alle fünf Tage einem Corona-Test unterziehen.

Der ursprüngliche Saisonstart der Formel 1 in Australien war Mitte März wegen eines Corona-Falls bei einem Mitarbeiter des McLaren-Teams kurzfristig abgesagt worden. Danach mussten neun weitere Grand Prix wegen der Pandemie gestrichen oder verschoben werden. In Österreich will die Formel 1 nun das WM-Jahr beginnen und bis Mitte Dezember noch mindestens 15 Rennen fahren.

Weltverbandspräsident Jean Todt hat die Bemühungen der Formel 1 um einen Neustart gelobt. «Das ist eine außerordentliche Leistung», sagte der Franzose. Die Verantwortlichen hätten «Tag und Nacht» gearbeitet, um die Rückkehr der Formel 1 als erster internationaler Sport in der Corona-Pandemie zu ermöglichen, fügte Todt bei einer Medienrunde in Spielberg hinzu.

«Es ist seltsam, hier anzukommen, ohne dass Fans da sind oder Gästebereiche geöffnet werden», sagte Todt, der früher als Teamchef bei Ferrari mit Rekordweltmeister Michael Schumacher eine Ära prägte. Er hoffe, dass bald wieder Fans auf die Tribünen dürften. «Wir müssen uns aber nach den Bestimmungen im jeweiligen Land richten», sagte Todt. Daher seien die Organisatoren der Formel 1 mit den Regierungen im Gespräch.

Durch Corona-Krise erwartet der 74-Jährige «langfristige Konsequenzen» für die Formel 1. Auch die großen Hersteller seien betroffen, viele Menschen würden ihre Arbeitsplätze verlieren. Er hoffe aber, dass dies «in zwei, drei Jahren nur eine außergewöhnliche Erinnerung sein wird», sagte Todt.

© dpa-infocom, dpa:200704-99-669892/3