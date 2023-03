Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Jahreshauptversammlung des 1. FC Kaiserslautern findet wieder im Fritz-Walter-Stadion statt. Wegen der Corona-Pandemie war eine Präsenzveranstaltung die vergangenen zwei Jahre nicht möglich. Trotz des sportlichen Erfolges kämpft der Traditionsverein mit den Altlasten aus der Dritten Liga.

In den Geschäftsräumen von Rainer Keßler in Pirmasens steht ein besonderes Bild. Es wurde am 30. Mai 1998 geschossen. Darauf zu sehen sind Jürgen Friedrich, damaliger FCK-Vorstandsvorsitzender,