Rainer Keßler bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrates des 1. FC Kaiserslautern e.V.. Das hat das Gremium am Samstag in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen. Keßler bekleidet das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden seit Dezember 2019. Als neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender wurde Bernhard Koblischeck gewählt. Die Entscheidungen seien einstimmig getroffen worden, sagte Keßler.

Über die Besetzung des Beirats der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH wurde dagegen noch keine Entscheidung getroffen. Neben Keßler und Koblischeck wurden am Freitag bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend Martin Weimer, Markus Merk und Fritz Fuchs in den Aufsichtsrat gewählt. Merk soll Sprecher des Gremiums bleiben. „Markus ist das Gesicht des Vereins“, sagte Keßler.