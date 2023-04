Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (22) will beim traditionellen Mehrkampfmeeting an diesem Wochenende in Ratingen seinen Startplatz für die Tokio-Spiele endgültig buchen.

„Niklas wird auf jeden Fall am ersten Tag richtig angreifen“, sagte der leitende Bundestrainer Frank Müller am Freitag. Ob er dann auch am zweiten Tag antreten wird, hängt nicht zuletzt